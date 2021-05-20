"الصحة العالمية": اللقاحات المرخصة فعالة ضد متحورات "كورونا"

المنظمة شددت على أهمية الاستمرار في تجنب السفر دوليًّا

أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن اللقاحات المرخصة فعالةٌ ضد جميع نسخ وباء "كوفيد-19" المتحورة، وشددت على ضرورة مواصلة تجنب السفر دوليًّا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"؛ فقد كانت منظمة الصحة العالمية، قد اعتمدت العديد من اللقاحات من شركات عدة، واعتبرتها آمنة للاستخدام، وحثت الدول على تطعيم رعاياها بها.

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20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442 12:48 PM

المنظمة شددت على أهمية الاستمرار في تجنب السفر دوليًّا

"الصحة العالمية": اللقاحات المرخصة فعالة ضد متحورات "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن اللقاحات المرخصة فعالةٌ ضد جميع نسخ وباء "كوفيد-19" المتحورة، وشددت على ضرورة مواصلة تجنب السفر دوليًّا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"؛ فقد كانت منظمة الصحة العالمية، قد اعتمدت العديد من اللقاحات من شركات عدة، واعتبرتها آمنة للاستخدام، وحثت الدول على تطعيم رعاياها بها.

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