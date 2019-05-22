"جوجل" تعترف بعدم حماية بيانات مستخدميها طيلة 14 عامًا

بدأت في إخطار العملاء بأن بعض كلمات السر خزنت بنص عادي

اعترفت شركة جوجل بأنها تركت كلمات السر الخاصة ببعض عملاء المؤسسات على خوادمها دون حماية لمدة تصل إلى 14 عامًا، وأثّر هذا الأمر على نسبة صغيرة من مستخدمي G Suite؛ إذ تم تخزين كلمات السر الخاصة بهم في نص عادي؛ مما يتيح لبعض موظفي الشركة الوصول إليها بسهولة.

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، يؤثر هذا الخطأ فقط على مستخدمى G Suite، فهذا يعني أن باقي المستهلكين لن يكون عليهم القلق بشأن تأثر حساباتهم بهذه المشكلة.

وصرّحت جوجل بإنها بدأت في إخطار عملاء G Suite من المؤسسات بأن بعض كلمات السر الخاصة بهم قد تم تخزينها في نص عادي؛ إذ قالت سوزان فراي نائبة رئيس قسم هندسة السحابية بالشركة: "إننا نجري تحقيقًا شاملًا ولم نرَ أي دليل على الوصول غير الصحيح إلى أوراق اعتماد G Suite المتضررة أو إساءة استخدامها".

وعادةً ما تخزن جوجل كلمات مرور المستخدمين عن طريق تجزئتها؛ مما يحول كلمة مرورك إلى سلسلة عشوائية من الأحرف، وفي كل مرة يقوم شخص ما بتسجيل الدخول تتحقّق جوجل من صحة كلمة المرور الخاصة، من خلال مقارنة كلمة المرور المجزأة بكلمة المرور على خوادمها، وعن اكتشاف التطابق يمكن المتابعة لتسجيل الدخول، لكن اكتشفت جوجل وجود خطأ يتسبّب في تخزين كلمات سر المستخدمين دون تغيير.

جدير بالذكر أن G Suite يعد منتجًا مستهدفًا للشركات يوفر إمكانية الوصول إلى خدمات جوجل المختلفة مثل جي ميل وجوجل درايف والتقويم.