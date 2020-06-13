إغلاق السوق الشعبي ومسلخ البلدية في "يدمة" بعد رصد حالات اشتباه بـ"كورونا"

الفرق الصحية تخضع العمالة المخالطة للاختبار للتأكد من سلامتهم

أغلقت صحة نجران ممثلة بمستشفى يدمة العام، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من المحافظة والبلدية والشرطة بإغلاق السوق الشعبي ومسلخ بلدية محافظة يدمة بعد رصد حالات اشتباه بإصابة بعض العمالة داخل هذه المحلات.

وبدورها، توجهت الفرق الرقابية ببلدية يدمة وأغلقتها ووجهت بعدم فتحها حتى انتهاء الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

كما تولت الفرق الصحية بمستشفى يدمة العام، إخضاع باقي العمالة المخالطة في المحلات ومسلخ بلدية يدمة للاختبار المخبري؛ للتأكد من سلامتهم وحجرهم لحين ظهور نتائج الفحص.



وتقوم الفرق الصحية بمستشفى يدمة بتكثيف جولاتها على المحلات التجارية ومساكن العمالة وإجراء الفحوص الطبية على الحالات التي يشتبه إصابتها بالفايروس، ومن ثم توجيه الجهات ذات العلاقة لإغلاق الموقع والبدء بعملية التطهير والتعقيم في مثل هذه الحالات.