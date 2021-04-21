جريمة هزّت الكويت.. خطف أمّ وطفليها ينتهي بطعنة قاتلة

خرج من سجنه لينتقم منها

كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل الجريمة التي هزّت الشارع الكويتي، وذلك بعد إلقاء القبض على المتهم الذي أقدم على قتل مواطنة بطعنة قاتلة في الصدر بعد أن اختطفها بسيارتها من منطقة "صباح السالم"، بعدما أجبرها على التوقف بصدمها عمداً.

وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، تلقت عمليات وزارة الداخلية الكويتية، عصر أمس الثلاثاء، بلاغاً من مواطنة قالت فيه إن شقيقتها اختُطِفَت برفقة طفلتين بسيارتها من منطقة صباح السالم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله: "على الفور انتقل رجال الأمن، وتبين أن الجاني ترك سيارته من نوع وانيت أسود، وهرب بسيارة المجني عليها".

وأضاف المصدر: "تم تعميم أوصاف المركبة التي تعود للمجني عليها، وتم تحديد هوية الجاني من خلال مركبته الوانيت والتواصل معه هاتفياً، حيث حاول تمويه رجال الأمن بأنه موجود في منطقة جنوب السرة".

وتابع قائلاً: "فيما عملية البحث جارية، تلقت عمليات الداخلية بلاغاً من إدارة مستشفى العدان بوصول مواطنة في العقد الثالث مصابة بطعنة في الصدر، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة بفعل غزارة الدماء التي نزفتها".

وبحسب المصدر فقد "جرت الاستعانة بكاميرات المراقبة، والتي حددت المركبة التي كان يستقلّها الجاني، وتبين أنها نفس المركبة المسجلة التي اختطفت فيها الضحية، وأنه يقيم في منطقة الرقة، وعليه جرى الانتقال إلى مسكنه بعد ثبوت وجوده به، وضرب سياج أمني حول منزله وضبطه".

خلافات وانتقام

وحول المعلومات المتوفرة عن القاتل، أوضح المصدر أنه "من أرباب السوابق، وقد طعن المواطنة داخل مركبتها، ونقلها والدماء تسيل منها إلى مستشفى العدان ومن ثم هرب".

وبيّن المصدر أن المتهم من مواليد 1991، وأن المجني عليها تكبره بعامين، وقد سجلت قضية بحقه في مخفر شرطة الشهداء، وصدر قرار بحسبه 10 أيام على ذمة تلك القضية، وما أن خرج من السجن حتى قام بمتابعة الضحية وارتكب جريمته.

وأكدت شقيقة المجني عليها لرجال الأمن أن الجاني اختطف شقيقتها؛ بسبب "خلافات" بينهما.