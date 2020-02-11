شاهد .. الفرق المختصة تتعامل مع حوت ضخم نافق قرب شواطئ القنفذة

طوله 10 أمتار وبدأت تظهر أجزاء من هيكله العظمي .. بلاغ وأمواج تسحبه

عُثر على حوت نافق ضخم بشواطئ القنفذة يصل طوله ما يقارب ١٠ أمتار وفي مرحلة تحلل كامل؛ حيث بدأت تظهر أجزاء من هيكله العظمي.

وقام فريق من مختصي الثروة السمكية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، بالوقوف على الكائن البحري وتحديد نوعه وهو أحد أنواع الحيتان البالينية (الحوت الزعنفي Fin Whale)، وحوت الزعنفة الظهرية اسمه العلمي Balaenoptera physalus وهو منتشر في عدد كبير من بحار العالم؛ منها البحر الأحمر.

وتم تلقي البلاغ حول الحوت النافق من قِبل قيادة حرس الحدود بالقنفذة في عرض البحر، وفور تلقي البلاغ قام الفريق المختص بمراقبة الحوت ومتابعة تقدمه نحو الشاطئ إلى أن استقر في منطقة تبعد ما يقارب 5 كيلو مترات جنوب مركز حرس الحدود بالكدوف وبمسافة 700 متر تقريباً عن أقرب يابسة ومغمورة بالمياه.

ولضخامة حجم الحوت، كان من الصعوبة التعامل معه لسحب جسمه وإخراجه ليتم دفنه؛ حيث يصعب على المعدات الوصول إليه بالقوارب كون المنطقة ضحلة إلا أن الأمواج أسهمت في سحبه.