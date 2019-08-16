"التويجري" يُشيد بجهود هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال موسم حج هذا العام

ثمّن جهود حكومة المملكة في دعم الجهاز

أشاد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، صالح بن حمد التويجري، بالجهود الجبارة والإنسانية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، الشريك الاستراتيجي للمنظمة في دولة المقر؛ مثمنًا نجاح الخطة الإسعافية للفِرَق الأرضية والجوية للهيئة خلال موسم حج عام 1440هـ، والتي دائمًا ما تؤكد تميزها في هذا المشهد العظيم الذي يتوافد إليه العالم.

وأشار "التويجري" إلى أن دعم حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الجهاز، يؤكد الحضور الإنساني للهلال الأحمر، وما يتميز به من قدرات تشغيلية وتنفيذية وكوادر تبذل جهودها؛ لخدمة ضيوف الرحمن، بالتنسيق مع الجهات العاملة الأخرى؛ وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- المتضمنة تقديم أفضل الخدمات الإسعافية المتميزة، وتوفيرها على طول الخطوط البرية وداخل نطاق المشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ومختلف مناطق المملكة، وتغطيتها أيضًا بخدمات الإسعاف الجوي؛ لتكون في خدمة الحجاج وزوار بيت الله الحرام في أي وقت ومن أي مكان.

كما قدّم "التويجري" شكره وتقديره للكوادر التي تُجنّدها الهيئة على مدار العام؛ لتقديم خدماتها الإسعافية لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام؛ مثمنًا جهود الهيئة في تجهيز أفضل التقنيات لغرف العمليات المركزية بالعاصمة المقدسة، وتحديثها واستقبال البلاغات على مدار (24) ساعة؛ مما أسهم في سرعة الاستجابة للهيئة كمنظمة إنسانية، وتخصيص وحدات الترجمة التي يتم من خلالها استقبال البلاغات للناطقين بغير اللغة العربية.