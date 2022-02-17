مدفوعة بإصابات "أوميكرون".. ماليزيا وكوريا الجنوبية تحطمان أرقامًا قياسية في حالات "كورونا"

ظروف صعبة تُماثل الحالة التي شهدتها الدول الغربية والولايات المتحدة سابقًا

أصبحت أجواء آسيا والمحيط الهادي في خضم طفرة كبيرة من إصابات "كورونا" مدفوعة بمتغير أوميكرون؛ حيث أبلغت ماليزيا وكوريا الجنوبية عن أرقام قياسية يومية جديدة اليوم الخميس من حالات الإصابة بالفيروس.

وأعلنت ماليزيا اليوم عن تسجيل 27831 حالة إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة للوباء في البلاد؛ وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.. وأبلغت كوريا الجنوبية عن 93135 إصابة جديدة في نفس اليوم، وهو رقم قياسي يومي؛ فيما سجلت إندونيسيا ونيوزيلندا أرقامًا قياسية يومية جديدة أمس الأربعاء.

وتشهد كل من فيتنام وسنغافورة واليابان وتايلاند ارتفاعًا مستمرًا في حالات الإصابة بالفيروس، وكذلك هونغ كونغ التي سجلت 4 آلاف إصابة جديدة يوم أمس وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف في وقت لاحق من هذا الأسبوع وفقًا للأطباء؛ حيث أصبحت مستشفياتها مكتظة.

وتمر منطقة آسيا والمحيط الهادي في الوقت الحالي بظروف صحية صعبة تماثل ما شهدته الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وكندا والعديد من الدول في أوروبا في فترات سابقة.