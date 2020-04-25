أكثر بلد داعم للإرهاب.. أمريكا تطالب بتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية على إيران

"بومبيو" قال: برنامجها الفضائي ليس سلمياً

طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (السبت)، بتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران بعد أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك عقب إعلان إيران إطلاقها قمرًا اصطناعيًا عسكريًا.

قال "بومبيو" في بيان أوردته "فرانس 24": "لا يجب السماح لأكثر بلد داعم للإرهاب بشراء أو بيع أسلحة تقليدية".

وذكر أن البرنامج الفضائي لإيران ليس سلميًا ولا مدنيًّا بالكامل.

وأضاف أن التقنية المستعملة في إطلاق القمر الاصطناعي، هي نفسها المستعملة في إطلاق الصواريخ البالستية.

ودعا "بومبيو" الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة الأفراد والكيانات التي تتعاون في هذا البرنامج.

وورد رفع حظر بيع الأسلحة التقليدية في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقّع عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018.