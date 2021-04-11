"القويحص" يتفقد مشاريع المواقع والمتاحف التاريخية في العاصمة المقدسة

زار منطقة جبل النور ومسجد البيعة وموقع صلح الحديبية وعين زبيدة

وقف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، على المواقع التاريخية بالعاصمة المقدسة برِفقة اللجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية الإسلامية والمتاحف التابعة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد البرامج التنفيذية المُحققة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتفصيلًا: شملت الزيارة الوقوف على المواقع الإسلامية التاريخية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والاطلاع على سير العمل بالمشاريع القائمة في المواقع العشرة ذات الأولوية؛ حيث تم الوقوف على منطقة جبل النور وجبل ثور، وتفقد سير أعمال المتاحف المؤقتة ومسار الصعود.

وزار "القويحص" مسجد البيعة وموقع صلح الحديبية، وجرى تفقد حالة البئر والمنطقة المحيطة، وشملت الزيارة الوقوف على عين زبيدة وزيارة أحد المواقع المقترحة للتطوير، وتفقد الأعمال القائمة بما يضمن تحقيق مستهدفات الجهات ذات العلاقة، وبما يحقق إعادة تأهيل المواقع التاريخية وتهيئتها لتكون بيئةً مناسبةً لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج وزوار مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.