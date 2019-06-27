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نُقل الأسبوع الماضي إثر وعكة وقالت حينها الرئاسة كانت خفيفة

"وعكة صحية حادة" تنقل الرئيس التونسي إلى المستشفى

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.



ويأتي إعلان الرئاسة بعد ساعات من كشف وسائل إعلام تونسية، الخميس، عن وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلاً وعددًا من الجرحى.



ووفق سكاي نيوز استهدف التفجير الانتحاري الأول سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.



وقال شهود إن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة، فيما ذكرت الداخلية التونسية أن التفجير خلف وفاة رجل أمن وإصابة 5 أشخاص (رجلي أمن و3 مدنيين).



وكان السبسي قد نُقل للمستشفى الأسبوع الماضي، لكن مسؤولي الرئاسة قالوا آنذاك إنها كانت وعكة خفيفة، وفق ما نقلت "رويترز".



ويبلغ السبسي من العمر 92 عامًا، وكان قد أعلن في أبريل الماضي عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل.