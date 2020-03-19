"المرور": يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر "أبشر"

أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة "أبشر" ، دون الحاجة إلى المراجعة الميدانية.
وتفصيلاً، بيّنت إدارة المرور أن الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر تطبيق نظام "أبشر" أو موقعه الإلكتروني : www.absher.sa تشمل: تجديد رخصة القيادة، تجديد رخصة السير، إصدار التفويض، إضافة مستخدم فعلي، مبايعة المركبات، والاعتراض على المخالفات المرورية، بالإضافة إلى الاستعلامات الإلكترونية ومنها (صلاحية تأمين المركبات، معلومات المركبة المحجوزة ، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة).
تشمل تجديد رخصتي القيادة والسير وإصدار التفويض والاعتراض على المخالفات
أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة "أبشر" ، دون الحاجة إلى المراجعة الميدانية.
وتفصيلاً، بيّنت إدارة المرور أن الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر تطبيق نظام "أبشر" أو موقعه الإلكتروني : www.absher.sa تشمل: تجديد رخصة القيادة، تجديد رخصة السير، إصدار التفويض، إضافة مستخدم فعلي، مبايعة المركبات، والاعتراض على المخالفات المرورية، بالإضافة إلى الاستعلامات الإلكترونية ومنها (صلاحية تأمين المركبات، معلومات المركبة المحجوزة ، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة).