كورونا في 6 دول.. 238 ألف إصابة جديدة بالهند و74 ألفًا بالبرازيل و5034 بباكستان

خلال 24 ساعة.. 4072 حالة بكوريا الجنوبية و1232 بمصر و171 بالصين

قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء: إن الهند سجلت 238018 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في آخر أربع وعشرين ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37.62 مليونًا.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 310 وفيات جديدة بالفيروس؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 486761.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين، تسجيل 74134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و121 وفاة في آخر أربع وعشرين ساعة.

وطِبقًا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 23 مليونًا و74791 إصابة منذ بداية الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 621166.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5034 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1333521 إصابة، منها 39881 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 29029 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1264611 حالة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4072 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 700 ألف و102 إصابة.

كما أضافت البلاد 45 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6378.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 1232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و31 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 401308 من ضمنهم 334629 حالة تم شفاؤها، و22179 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الثلاثاء تسجيل 171 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 105258.

وقالت اللجنة في بيان: إن 127 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.