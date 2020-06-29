"سكني": اكتمال حجز وحدات "أصداف الخبر" بعد 24 ساعة من إطلاق المشروع

لتمتُّعه بموقع استراتيجي وتصاميم عصرية تلبي تطلعات المستفيدين

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان اكتمال حجز جميع الوحدات السكنية بمشروع أصداف الخبر، الذي تم طرحه مؤخرًا بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بعد 24 ساعة من إطلاقه عبر الموقع والتطبيق.

وأوضح البرنامج في بيان له اليوم أن المشروع حظي باهتمام المستفيدين، مشيرًا إلى أنه شهد إقبالاً كبيرًا منذ اللحظات الأولى من طرحه للحجز عبر المنصة الإلكترونية نظير ما يتميز به المشروع من موقع استراتيجي وتصاميم عصرية، تلبي تطلعات المستفيدين.

وأوضح "سكني" أن مشروع أصداف الخبر الواقع بالقرب من طريق العزيزية العام الممتد على طول كورنيش الخبر يحتوي على 3 نماذج بمساحات مختلفة، تراعي احتياجات الحياة العصرية ومتطلبات الأسرة السعودية بنمط عمراني حديث، يضمن تلبية متطلبات جودة الحياة.

ويأتي المشروع امتدادًا لنحو 79 مشروعًا تحت الإنشاء، أعلنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن السعودية، إضافة إلى 42 مشروعًا للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

وأكد "سكني" أن الإقبال الكبير على المشاريع السكنية تحت الإنشاء جاء ثمرة للتعاون الفاعل بين الوزارة والقطاع الخاص، كما يعكس ثقة الأُسر السعودية بالضواحي السكنية التي تقدمها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، التي جاءت مراعية لمتطلباته واحتياجاته، كما تعكس اهتمام الأُسر بالخدمات التي تشتمل عليها هذه المشاريع.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان مستمر في تسليم وطرح الوحدات السكنية للأُسر المستفيدة ضمن المشاريع التي يتم تنفيذها مع القطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تمكِّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية).