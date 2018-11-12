"الحربي": حالة مطرية جديدة تبدأ مساء الثلاثاء وتشتد نهاية الأسبوع.. وهذه تفاصيلها

قال إنها ناتجة من منخفض جوي عبر البحر الأبيض يؤدي لنشوء سُحب متفاوتة الغزارة

توقع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة "علي الحربي" حالة مطرية جديدة، تبدأ بوادرها - بأمر الله - مساء غد الثلاثاء، وتشتد وتيرتها الأربعاء والخميس والجمعة.

وتفصيلاً، أرجع "الحربي" الحالة المطرية إلى تقدم منخفض جوي عبر البحر الأبيض المتوسط، يتوغل جنوبًا حتى أواسط البحر الأحمر؛‏ ليلتقي بتيارات مدارية رطبة، وذلك تبعًا لنشاط منخفض البحر الأحمر. وينتج من ذلك حالة عدم استقرار جوي، ونشوء سُحب رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق عديدة من المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن الحالة المطرية تشمل مرتفعات وسواحل منطقة مكة المكرمة، بما فيها محافظة جدة، ولا يستبعد الغزارة على الشريط الساحلي من ثول حتى الليث، كما تشمل جنوب المدينة ومناطق شمال الرياض وشمال غربها والمحافظات الواقعة شمال شرقها، كما تشمل المنطقة الشرقية، وتزداد قوتها كلما اتجهنا شمالاً نواحي الشمالية الشرقية جهة حفر الباطن والصمان.

وأشار "الحربي" في تصريح إلى "سبق" إلى أن الحالة تشمل أيضًا المناطق الشمالية، وأجزاء من سواحل منطقة تبوك، خاصة بين ضبا والوجه. كما تشمل - بأمر الله - المناطق الحدودية مع الأردن ونواحي القريات وشرقها.

وأهاب "الحربي" بمرتادي البحر الأحمر والصيادين، وعلى وجه الخصوص بين رابغ وشمال القنفذة، إلى عدم الدخول في مياه البحر لوجود اضطراب عالٍ، ونشوء سُحب رعدية شديدة الغزارة في خضم البحر. لافتًا إلى أن هذا التنبيه يشمل مرتادي الخليج العربي في الوسط الشمالي منه.

كما نبَّه إلى عدم الاقتراب من الأودية بالمناطق المتوقع أن تتأثر بهذه الحالة المطرية، داعيًا الجميع إلى اتباع إرشادات الدفاع المدني، ومتابعة نشرات وتنبيهات الأرصاد حيال هذه الحالة.