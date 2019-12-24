"هواوي" تجهّز مفاجأة "مطوية" للعام الجديد وتحضّر بديل "أندرويد"

دعم مفصلات جديدة لآلية "الطي" بين الشاشتين لتصبح أكثر استقراراً

كشفت تقارير صحفية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة تجهّز للعام المقبل 2020، مفاجأة جديدة "مطوية"، فيما بدأت بتحضير بديل تطبيقات "أندرويد" الشهيرة.

وأشار موقع "جازيت ريفيو"، إلى أن "هواوي" بدأت بتجهيز نسخة مطوّرة لهاتفها القابل للطي "ميت إكس"، خلال عام 2020 المقبل.

وأوضحت التقارير أن نموذج "ميت إكس" الجديد، سيتم دعم مفصلات جديدة لآلية "الطي" بين الشاشتين اللمسيتين، لتصبح أكثر استقراراً، وتعالج تلك العملية بشكل أفضل.

وكانت "هواوي" قد أطلقت هاتفها الجديد المطوي "ميت إكس" خلال الشهر الماضي، بمقابل مادي وصل إلى 2400 دولار أمريكي.

ومن المقرر أن تتم ترقية باقي المواصفات لهاتف "هواوي ميت إكس"، ودعم معالج أقوى من "كيرين 980" والمودم الخاص بالجيل الخامس؛ ليصبح أقوى من "بالونغ 5000".

ولم يتم الحديث عن قياس شاشة "هواوي ميت إكس" سواء الكاملة ذات الـ8 بوصات ولا المطوية ذات القياس 6.6 بوصة.

كما لم يتم الحديث أيضاً عن بطارية هاتف "ميت إكس" الحالية ذات القدرة التي تصل إلى 4500 ميللي / أمبير في الساعة، ودعمها بتقنية الشحن السريع، الذي يمكن إعادة شحن بطارية الهاتف بنسبة 85% في غضون 30 دقيقة.

بديل "أندرويد"

وفي السياق ذاته، أشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن "هواوي" بدأت فعلياً بعقد جلسات عمل مكثّفة مع المطوّرين من أجل طرح بدائل لتطبيقات نظام تشغيل "أندرويد".

ومن المقرر أن ينتهي دعم "أندرويد" لتطبيقاتها الجاهزة "جيميل وجوجل درايف وجوجل مابس ويوتيوب" في هواتف هواوي المرتقبة بنهاية ديسمبر 2019.

وتعمل "هواوي" على طرح منظومة HMS، التي توفر نظاماً جانبياً كاملاً يكون موجوداً به تطبيقات أندرويد الشهيرة كافة؛ ليتم تفعيلها تلقائياً على أيّ هاتف "هواوي" جديد.

كما تعمل "هواوي" كذلك على طرح تلك المنظومة الجديدة لكل هواتف "هواوي"؛ ليسمح لكل المستخدمين بتحميلها والاستفادة من تقنياتها الجديدة.