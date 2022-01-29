خلال فترة "الميركاتو الشتوي".. القادسية يتعاقد مع "عطيف"

عزّز الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي "الدرجة الأولى"، اليوم السبت، صفوفه بالتعاقد مع المهاجم صقر عطيف.

يُذكر أن اللاعب سَبَق أن خاض أكثر من تجربة احترافية مع أندية دوري المحترفين السعودي، بدأها مع نادي الشباب 2011- 2012، كما احترف في نادي لوليتيانو البرتغالي بين (2012- 2014).

وانتقل "عطيف" في موسم 2015- 2016 لفريق الوحدة السعودي، وفي الموسم التالي انتقل لفريق التعاون، ولعب بين 2017 و2019 مع فريق الرائد.

ولعب أيضًا لفريق أحد في 2019- 2020، وفي الموسم نفسه انتقل لفريق الفتح ولَعِبَ معه حتى العام الماضي، وكانت آخر محطاته فريق الفيحاء.