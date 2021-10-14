شركة العرض المتقن "2P" تكشف عن منتجات جديدة خلال مشاركتها في جيتكس 2021

تتويج لـ16 عاماً من الإبداع والابتكار في توفير الحلول الفاعلة بالمجال التقني داخل المملكة

أعلنت شركة العرض المتقن (2P) إحدى أكبر شركات توفير الحلول التقنية للقطاعات الحكومية والخاصة حول المنطقة، عن مشاركتها في الدورة الحادية والأربعين من فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات، والذي يُعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021.

وتعتزم (2P)، التي تعمل على تمكين القطاعات الحكومية والشركات من تحقيق أهدافها في التحول الرقمي، المشاركة في المعرض للتعريف بمنتجاتها وحلولها الرقمية، كما ستكشف خلال المعرض عن منتجات رقمية جديدة، وذلك تتويجاً لـ16 عاماً من الإبداع والابتكار في توفير الحلول الفاعلة بالمجال التقني داخل المملكة العربية السعودية.

ويعد معرض ومؤتمر جيتكس (معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات) والمتخصص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعالم الذكاء الاصطناعي الحدث التقني الأكبر في المنطقة، وتشارك فيه سنوياً آلاف الشركات التقنية الكبرى من مختلف دول العالم.

وقال إحسان دغمان الرئيس التنفيذي لشركة العرض المتقن (2P): "تعيش المنطقة طفرة تقنية كبيرة مع تسارع خطوات الحكومات نحو التحول الرقمي خصوصاً المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إلى جانب الإقبال الكبير من الشركات والقطاعات الحكومية على أتمتة عملياتها، خاصة بعد جائحة كورونا، وما تعلمته المنشآت في جميع المجالات من ضرورة التحول الرقمي والحاجة لتوطين التقنية؛ لضمان استمرارية أعمالها في مواجهة أي جائحة مماثلة، وهو ما يتطلب حلولاً إبداعية متوافقة مع متطلبات وثقافة السوق والمستخدمين".

وكشف "دغمان" أن الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها، ستعلن عن منتجين جديدين في معرض جيتكس دبي 2021، وستعمل على تعريف الزوار والمشاركين وقادة الصناعة بمنتجات وخدمات وحلول (2P)؛ بهدف فتح أسواق جديدة وفرص شراكات محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً إقليمياً متصاعداً مع تبني حكومات المنطقة لمبادرات التحول الرقمي حيث تتوقع الدراسات أن يبلغ حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط 95.05 مليار دولار بحلول عام 2025 مقابل 84.23 مليار دولار في عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.4٪.

ويعد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة أكثر الأسواق نمواً ونضجاً، حيث يقدر حجم سوق الاتصالات في المملكة بـ 18.6 مليار دولار، وحجم أسواق تقنية المعلومات بـ 17 مليار دولار، وحجم سوق البريد بـ 1.7 مليار دولار وهي تسهم بما يصل إلى 5.5% من الناتج المحلي للمملكة.