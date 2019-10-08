سباقات وأرقام قياسية.. تعرَّف على أبرز فعاليات السيارات بموسم الرياض

يقام لأول مرة مزاد عالمي لأفضل الأنواع الكلاسيكية والمعدلة والعتيقة

عبدالملك سرور – سبق: كشف الدليل الرسمي لموسم الرياض عن أبرز الفعاليات المختصة بالسيارات؛ إذ تقرر أن يقام معرض الرياض للسيارات في الجنادرية، وسيكون حجمه ٣ أضعاف أي معرض آخر، ويشمل ١٢٠٠ سيارة، منها سيارات معدلة ومرهمة للبيع، مع تمويل للشراء من بنك الرياض.

وسيقام المعرض من ٢١ - ٢٦ نوفمبر.

وتفصيلاً، سيقام مزاد عالمي لأول مرة في السعودية لأفضل أنواع السيارات، تشمل الكلاسيكية والمعدلة والعتيقة وسيارات المستقبل.

ويشتمل المعرض على تجارب سباق محاكاة السيارات بالتقنية نفسها التي يستخدمها متسابقو الفورمولا ١، وستكون التجربة طيلة أيام المعرض.

ولعشاق الفيراري ستكون هناك فعالية خاصة بعشاق سيارات الفيراري الفارهة، وستكون فيها عروض مرئية، وسباقات استعراضية، وعرض لأحدث تقنياتها وتصاميمها. وستكون الفعاليات يومَي ٢٤ و٢٥ نوفمبر.

وتُقام حلبة لتحدي السيارات العملاقة "مونستر جام لصدام السيارات العملاقة". ولمحبي السرعة والعروض ستقام حلبة هوت ويلز التي سيتم فيها محاولة تحطيم رقم غينيس العالمي لأعلى لفة.