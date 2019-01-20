الصين تقص بطاقة التأهل لربع نهائي كأس آسيا عبر بوابة تايلاند

عبر المنتخب الصيني إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2019 المقامة بالإمارات العربية المتحدة، بعد أن حول تأخره في الشوط الأول لفوز بهدفين لهدف.

سجل المنتخب التايلاندي أولاً عبر لاعبه سوباشي عند الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بهدف تايلاندي مقابل لا شيء للصينيين.

بدأ الشوط الثاني وكشر الصينيون عن وجههم الحقيقي، وذلك عندما تمكن من تعديل النتيجة عبر زهي شياو عند الدقيقة 67، ومن ثم استطاعوا إحراز هدف التأهل والعبور عبر غاو لين من علامة الجزاء، ليقصوا بطاقة التأهل لدور الثمانية.