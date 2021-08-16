بعد بلاغات ولجنة.. إخلاء مبنى الصحة النفسية بمكة لتشققات في المبنى

تعميد مكتب استشاري متخصص للتقييم وتقديم الحلول كان أحد التطورات

علمت "سبق" من مصادرها الخاصة، أنه تَقرر إخلاء مبنى الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة؛ وذلك بسبب وجود تشققات في المبنى.

ومن المقرر -بحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"- أن يتم إخلاء المبنى من المرضى النفسيين اليوم ونقلهم إلى مبانٍ أخرى لم يتم تحديدها بعدُ، هل هي داخل العاصمة المقدسة أم خارجها.

وكانت لجنة هندسية تابعة لإدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة، قد وقفت الأسبوع الماضي على مبنى الصحة النفسية بالزاهر، الذي يضم عددًا من العيادات ويحوي غرف التنويم المخصصة للمرضى النفسيين؛ وذلك للتأكد من صلاحيته والوقوف على البلاغات الواردة عن وجود تشققات في المبنى، وقد سبقها وقوف الدفاع المدني أيضًا على المبنى.

وكان المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي، قد كشف لـ"سبق" خلال التقرير المنشور الأسبوع ما قبل الماضي تحت عنوان "هل مبنى مستشفى النفسية بمكة آيل للسقوط؟ الدفاع المدني يدخل على الخط.. ولجنة صحية"، أنه جارٍ تعميد مكتب استشاري متخصص لتقييم حالة المباني وتقديم الحلول الفنية؛ منوهًا وقتها بأن الحالة تحظى بمتابعة مباشرة من قيادات التجمع الصحي.

ومما يُذكر أن الشؤون الصحية بمكة المكرمة، كانت قد نقلت قسم الصحة النفسية وجميع المرضى المنومين من مقرهم القديم بحي العمرة إلى مبنى الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بحي الزاهر؛ وذلك في عام 2015م.

ويقع المبنى في الجهة الشمالية للمستشفى؛ حيث جرى حينها ترميمه بالكامل وتعديله؛ بحيث يتلاءم مع وضع مرضى الصحة النفسية.