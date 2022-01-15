"المعلمي" يلتقي افتراضياً المندوبة الدائمة لألمانيا المعيّنة حديثاً لدى الأمم المتحدة

استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضياً، المندوبة الدائمة لألمانيا المعيّنة حديثاً لدى الأمم المتحدة السفيرة أنتي ليندرتسي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين.

حضر اللقاء المسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.