خلال 24 ساعة.. المغرب تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا و101 حالة بلبنان

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 534797 إصابة.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 10 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9329 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 520107 حالات.

لبنان

سجّلت لبنان 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع الإصابات فيها إلى 545671 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 533560 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 7863 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة.