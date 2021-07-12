الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز

السديس: المشروعات المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتماماً بالغاً من حكومة خادم الحرمين

أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فتح باب الملك عبدالعزيز، إضافة إلى باب العمرة، وباب الفتح، وذلك استعداداً لموسم الحج.

وأكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المشروعات المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتماماً بالغاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خلال التوجيهات السديدة التي تؤكّد دوماً بذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.

وثمّن جهود العاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال، حاثهم على بذل مزيدٍ من الجهود في سبيل خدمة البيت العتيق.