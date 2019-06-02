"عم مفقود الدلم" يناشد تكثيف البحث عنه مع توفير آليات الإنقاذ

‫ قال: عثرنا على بعض أغراضه الشخصية ولم نجده بعد

أكد عم مفقود الدلم "إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي" أنه تم العثور على آثار ابن أخيه وبعض أغراضه الشخصية ولم يتم العثور عليه ، ولكن لم يتم العثور عليه بعد، وذلك بمساعدة الجهات ذات الاختصاص وعدد من أقاربه والمتطوعين.

وأوضح المواطن حمد جدوع آل ملحان الحبابي عم المفقود "إبراهيم" أن آخر من تواصل معه كان من يوم الخميس الساعة ٧ ص، ودخل طرف مزرعة الأمير سلطان بالدلم.

وطالب "الحبابي" بتكثيف البحث عن المفقود، وضرورة وجود آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للبحث عنه بشكل عاجل مناشدًا مَن يشاهده أن يتواصل مع أقرب مركز للشرطة، أو الاتصال على 0546444675

48

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440 01:14 AM

‫ قال: عثرنا على بعض أغراضه الشخصية ولم نجده بعد

"عم مفقود الدلم" يناشد تكثيف البحث عنه مع توفير آليات الإنقاذ

سعود الدعجاني

الرياض

20 36,907

أكد عم مفقود الدلم "إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي" أنه تم العثور على آثار ابن أخيه وبعض أغراضه الشخصية ولم يتم العثور عليه ، ولكن لم يتم العثور عليه بعد، وذلك بمساعدة الجهات ذات الاختصاص وعدد من أقاربه والمتطوعين.

وأوضح المواطن حمد جدوع آل ملحان الحبابي عم المفقود "إبراهيم" أن آخر من تواصل معه كان من يوم الخميس الساعة ٧ ص، ودخل طرف مزرعة الأمير سلطان بالدلم.

وطالب "الحبابي" بتكثيف البحث عن المفقود، وضرورة وجود آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للبحث عنه بشكل عاجل مناشدًا مَن يشاهده أن يتواصل مع أقرب مركز للشرطة، أو الاتصال على 0546444675

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019