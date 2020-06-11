قصوا الراتب يا عبد .. فيديو يرصد عراقيًا ينعى راتبه بعد استقطاع جزء منه

يشهد الشارع العراقي حالة من التذمر عقب استقطاعات من معاشات المتقاعدين

أظهر مقطع فيديو متداول رجلاً عراقيًا متقاعدًا مع أطفال من عائلته، وهو ينعى راتبه الذي استقطعت الحكومة جزءًا منه، بسبب إجراءات التقشف الأخيرة.

وردد الرجل وهو يضرب على صدره كلمات يقول فيها: "قصوا الراتب يا عبد، قصوا الراتب، من تعاتب يا عبد، من تعاتب".

ووفق روسيا اليوم يشهد الشارع العراقي، منذ صباح أمس الأربعاء، حالة من التذمر، عقب ورود أنباء عن استقطاعات من معاشات المتقاعدين، فيما دعا ناشطون إلى احتجاجات جديدة.



من جهته، قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي: "لا يوجد أي تخفيض في الرواتب، وهناك كتل سياسية تستغل الإصلاح لأغراض سياسية".