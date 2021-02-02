جلسة مباحثات بين "قطان" ووزير خارجية الغابون

لقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

عقد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، لقاءً وجلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية الغابون بكوم موبيلي بوباي، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالغابون.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان

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02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 02:53 PM

لقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

جلسة مباحثات بين "قطان" ووزير خارجية الغابون

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عقد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، لقاءً وجلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية الغابون بكوم موبيلي بوباي، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالغابون.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان

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