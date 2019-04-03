جمعية الأطفال المعوقين تتيح لأعضائها في المناطق انتخاب مجلس إدارتها

في دورتها الـ12 والمنافسة على 13 مقعدًا

تجري الأمانة العامة لجمعية الأطفال المعوقين ومراكزها الأحد عشر المنتشرة في عدد من مناطق ومدن المملكة العربية السعودية استعداداتها النهائية لإجراء انتحابات عضوية مجلس إدارتها في دورته الثانية عشرة.

وتضم قائمة المرشحين 37 مواطناً ومواطنة يمثلون بأسمائهم ومكاناتهم وأدوارهم الخيرية والاجتماعية والعلمية ونجاحاتهم العملية؛ رصيداً استراتيجيّاً لأي مؤسسة تتطلع للتفوق.

ولأول مرة في تاريخ الجمعية، ستتم المنافسة على 13 مقعداً فقط هم إجمالي أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتنظيم الجديد للجمعيات الخيرية، وسيُتاح لأعضاء الجمعية العمومية المتواجدين خارج منطقة الرياض التصويت في مراكز الجمعية في مدن مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وحائل، والجوف، والباحة، وأبها، والرس في سابقة هي الأولى في تاريخ الجمعية.

وتُجْرَى عملية التصويت تحت إشراف فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تم تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية غير المرشّحين للمجلس للإعداد للانتخابات وفقاً للوائح الوزارة، وتمت دعوة أعضاء الجمعية العمومية الذين يحقّ لهم التصويت لحضور الاجتماع السنوي الذي يتضمّن عملية الانتخاب التي تجري يوم الثلاثاء المقبل اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً ولمدة ثلاث ساعات.

ويعقب عملية الانتخاب اجتماعُ الجمعية العمومية الثالث والثلاثون، الذي سيتضمن تقديم مجلس الإدارة المنقضية مدته تقريراً عن الأداء خلال الدورة السابقة، شاملاً "كشف حساب" بما التزم به المجلس خلال تلك الدورة من وعود وخطط ، وبما حققه من إنجازات، على عدة أصعدة في مقدمتها التوسُّع الأفقي والرأسي، وتجويد الخدمة، وبرامج التدريب، وأنشطة التوعية والتثقيف، ومساعي تنمية الموارد المالية، وتكامل الجهود مع الجهات المعنية.

كما يستعرض الأعضاء خلال الاجتماع الميزانية العمومية للجمعية وتقرير المحاسب القانوني، ثم يعلن ممثلو الوزارة أسماء المرشحين الفائزين بعضوية المجلس في الدورة المقبلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كلٌّ منهم، ويعقب ذلك الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، وفيه يتم اختيار الرئيس ونائبه.

وضمّت قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة كلًّا من: الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والدكتور أحمد بن حسن عبدالقادر متولي، وأسامة بن علي ماجد قباني، وبندر بن عثمان ناصر الصالح، وجمعان بن حسن محمد الزهراني، وحامد بن محمد عثمان العامود، وحمد بن علي عمر الشويعر، وحنان بنت هارون آدم الهوساوي، والدكتور زايد بن صالح العلي الزايد، وسارة بنت عبدالله حمدان الحمدان، وسلمان بن بندر أحمد السديري، وسلمان بن فهد حمد المالك، والدكتور صالح بن حمد ناصر التويجري، والدكتور المهندس طلال بن سليمان خلف الحربي.

كما ضمّت قائمة المرشحين أيضًا: الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز أحمد السويلم، وعبدالرحمن بن عبدالمحسن عبدالرحمن الفضلي، وعبدالله بن إبراهيم المجدوعي، وعبدالله بن صالح عبدالرحمن العقيل، وعبدالله بن فهد عبدالله العجلان، والمهندس عبدالمحسن بن محمد عبدالكريم الزكري، وعثمان بن حمد الفارس، وعلي بن عثمان عثمان الزيد، وفهد بن سعود عبدالله العرفج، والدكتور فهد بن عبده حمود بشيري، والدكتورة فوزية بنت محمد حسن أخضر، والدكتورة ماجدة بنت عبدالحميد جميل بيسار، والمهندس مانع بن حسن سعيد آل عمير، والدكتور محسن بن علي فارس الحازمي، والدكتور محمد بن عبدالرحمن فوزان المهيزع، ومحمد بن عبدالرحمن محمد البرجس، والدكتور محمد بن عبدالله سعد الناصر، ومزنة بنت سليمان خليفة الرويلي، ومسعر بن محمد شايع المسعر، والدكتورة نجلاء بنت فخرالدين علي رضا، ونوف بنت محمد بن منير بن داغر، وهاشم بن أحمد علي البدرشيني.