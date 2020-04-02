إصابة 4 ووفاة طفل في حريق شقة بالدمام.. و"المدني" يخلي 17 شخصاً

شبّ بمبنى سكني بحي الضاحية.. المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى

أخمد "مدني الدمام" حريقاً اندلع في صالة شقة بمبنى سكني بحي الضاحية، وتم إخلاء 17 شخصاً احترازياً.

ووفق ما أعلنه الدفاع المدني اليوم، أسفر الحادث عن إصابة رجل وامرأة وطفلين، ووفاة طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام بعد نقله للمستشفى.