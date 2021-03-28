مسلحون يغتالون "بريطانيًّا" في شمال موزمبيق

شنّوا هجومًا على مجمعه الفندقي

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم (الأحد)، أن متعاقدًا بريطانيًّا قُتل في هجوم شنّه مسلّحون مشتبه بهم على مجمعه الفندقي في بلدة بالما بشمال موزمبيق.

ونقلت "رويترز" عن الناجين من الهجوم، أن القتيل كان في قافلة المركبات التي حاولت الهروب من أمارولا لودج.

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28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 09:12 PM

شنّوا هجومًا على مجمعه الفندقي

مسلحون يغتالون "بريطانيًّا" في شمال موزمبيق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم (الأحد)، أن متعاقدًا بريطانيًّا قُتل في هجوم شنّه مسلّحون مشتبه بهم على مجمعه الفندقي في بلدة بالما بشمال موزمبيق.

ونقلت "رويترز" عن الناجين من الهجوم، أن القتيل كان في قافلة المركبات التي حاولت الهروب من أمارولا لودج.

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