النيران الصديقة تهدي أسود الأطلس فوزاً شاقاً على ناميبيا

في الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا

حقق المنتخب المغربي فوزاً صعباً بهدف نظيف أمام نظيره منتخب ناميبيا في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب السلام لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في مصر.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المدافع إيتامونوا كيمويني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89.

ويلعب لاحقاً في المجموعة ذاتها منتخب كوت ديفوار مع منتخب جنوب إفريقيا.

هذا الفوز حمل المنتخب المغربي لصدارة المجموعة الرابعة بـ3 نقاط مؤقتًا.