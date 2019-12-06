"المنيف" : "نزاهة" تعقد منتداها الثامن للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2019م

"التوجهات الإستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" .. الإثنين المقبل

قدّم نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عبدالمحسن بن محمد المنيف؛ شكره أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على رعايته منتدى "نزاهة" الثامن، للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2019م، الذي ينطلق يوم الإثنين المقبل 12 / 4 / 1441 هـ، بعنوان: "التوجهات الإستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، وذلك بفندق فيرمونت الرياض.

وأشار "المنيف"؛ إلى أن المملكة لا تألوا جهداً للعمل على تعزيز وتطوير وتوثيق التعـاون العربي والإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي، ومنها الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد من خلال عقد هذا المنتدى.

وأكّد المنيف؛ أهمية انعقاد المنتدى لما يطرحه من موضوعات مهمة يناقشها خبراء ومختصون من داخل المملكة وخارجها سعياً لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في حماية النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري.

يأتي انعقاد هذا المنتدى انطلاقاً من مشاركة المملكة، المجتمع الدولي، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2019م، وإنفاذاً لما تضمنه تنظيم "نزاهة" الذي يقضي بعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وتدعو "نزاهة"، المهتمين إلى الحضور والمشاركة في المنتدى والتسجيل من خلال الرابط: http://nazaha.sa/rsr.