التعاون يستغني عن خدمات "ديوك".. عاد إلى ويسترن سيدني

وافقت إدارة نادي التعاون، اليوم الاثنين، على إعارة المهاجم الأسترالي ميتشيل ديوك إلى ويسترن سيدني في بلاده، حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيعود "ديوك" إلى فريقه السابق، بعد تجربة قصيرة قضاها مع الرائد منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم الأسترالي لفريق التعاون نهاية أغسطس من العام الماضي، خاض خلالها 18 مواجهة عبر 3 بطولات، وسجل هدفًا يتيماً، ليعود إلى سيدني بعد 164 يوماً .