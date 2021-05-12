الباحة.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح تتواصل حتى 8 مساء

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

المركز الوطني للأرصاد أمطار الباحة

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12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442 11:26 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول

الباحة.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح تتواصل حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

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