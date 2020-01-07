"بومبيو": لا يوجد احتمال ولو ضئيل لقيام "سليماني" بمهمة سلام

نفى تواجده في زيارة دبلوماسية للعراق عند استهدافه

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الثلاثاء): "إن القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، لم يكن في بغداد في زيارة دبلوماسية لحظة استهدافه بغارة أمريكية"، حسبما أفادت "رويترز".

وتساءل "بومبيو" خلال مؤتمر صحفي: هل هناك أي قصة تدل على احتمال ولو ضئيل، لقيام مثل هذا الشخص، هذا الدبلوماسي من الدرجة الرفيعة قاسم سليماني، بزيارة بغداد من أجل مهمة سلام؟

وأكد الوزير الأمريكي أن "سليماني" تسبب في مقتل الآلاف في سوريا، وأحدث أضرارًا كبيرة في العراق ولبنان.

وبيّن أن الإستراتيجية الأمريكية تجاه إيران بشكل عام، والعملية التي استهدفت "سليماني" خصوصًا، ساهمتا في الحفاظ على حياة مواطنين أمريكيين.