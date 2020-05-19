الليث.. لجنة رباعية تقف على الموقع الأثري المُكتشف جنوب المحافظة

وجدت فيه تلالاً أثرية وعدة قبور وأساسات منازل وقطعًا فخارية وزجاجية

بناء على توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بالحفاظ على الموقع الأثري الذي اكتشفه أحد المواطنين جنوب محافظة الليث، وجه محافظ الليث عمران الزهراني، بتشكيل لجنة رباعية برئاسة مندوب المحافظة، وعضوية كلٍّ من: فرع السياحة بالقنفذة، ومكتب آثار جدة، والشرطة.

وزارت اللجنة، الموقع، صباح اليوم الثلاثاء، ووجدت أن مساحته واسعة وبه تلال أثرية، وأساسات لبعض المنازل، وعدة قبور، وقطع فخارية وزجاجية وصدفية، وقطع من الطوب الآجرّ، وقد تم تأمين الموقع وحمايته.

كما تم استلام القطع التي كانت بحوزة المواطن الذي اكتشف الموقع الأثري، وعددها ١٤ قطعة؛ منها عملات قديمة، وقطع زجاجية وصدفية ومعدنية، ونحاسيات وأحجار منقوشة، وقد أعدت اللجنة تقريرًا بذلك لرفعه لإمارة المنطقة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

وكانت "سبق" قد نشرت يوم أمس الاثنين، خبراً حول عثور أحد المواطنين على موقع أثري جنوب محافظة الليث، وهو الأمر الذي تفاعلت معه إمارة منطقة مكة المكرمة.