"الشورى البحريني" يستنكر اعتداءات الحوثي على مطار أبها الدولي

أكد أنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية

أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن استنكاره وإدانته للاعتداءات الإرهابية والاستهداف المستمر من قبل ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران واستهدافها مطار أبها الدولي ، يوم أمس من خلال طائرة مفخخة دون طيار.

وأكد مجلس الشورى، في بيان له، أنَّ تكرار الاعتداءات من قبل ميليشيات الحوثي اليمنية يعدّ انتهاكًا وتجاوزًا للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية، فضلاً عن إن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل تهديدًا واضحًا لحياة المدنيين، وسعيًا نحو تدمير المنشآت المدنية، والمساس بأمن واستقرار المنطقة.

وثمّن مجلس الشورى بمملكة البحرين الجهود الدفاعية والكفاءة والجاهزية العالية التي يمتلكها تحالف دعم الشرعية في اليمن التي مكّنته من اعتراض الطائرة المفخخة وتدميرها.

وأكد في الوقت نفسه موقف مملكة البحرين الثابت والمساند لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود مستمرة للحفاظ على أمنها وسيادتها، ودورها المحوري في التصدي ومحاربة كل المحاولات والاعتداءات الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد حياة المدنيين الآمنيين، سواءً من المواطنين أو المقيمين .

وأوضح المجلس أن مملكة البحرين تدعم جميع ما تتخذه المملكة العربية السعودية من خطوات وإجراءات صارمة ورادعة لكل الأعمال العدوانية والمحاولات الإرهابية التي ترمي لتقويض خططها وإستراتيجياتها نحو النماء والازدهار في ظل قيادتها.