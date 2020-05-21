في باكستان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 48694 حالة

تماثلت منها 14155 حالة للشفاء وعدد الوفيات وصلت إلى 1044 وفاة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان إلى 48694 حالة، تماثلت منها 14155 حالة للشفاء.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، بأن عدد حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 1044 حالة.

وأضاف المركز أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في باكستان توزعت على النحو الآتي: 19924 حالة في إقليم السند، و16685 حالة في إقليم البنجاب، و7155 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2968 حالة في إقليم بلوشستان، و1235 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و579 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و148 حالة في إقليم كشمير الحرة.