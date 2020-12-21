مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم يعتمد روزنامة مسابقات 2021

"الفيصل" يهنئ "الأهلي" المصري و"نهضة بركان" المغربي

ترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس الاتحاد الثاني والسبعين عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، التقارير المالية والإدارية وتقارير اللجنة المنظمة لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وتقارير اللجان المعاونة واعتمادها، بالإضافة إلى اعتماد محضر الاجتماع السابق.

واتخذ مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم سلسلة قرارات تضمنت إقامة مسابقات لكرة القدم الشاطئية، وكرة قدم الصالات ولكرة القدم النسائية ضمن روزنامة مسابقات الاتحاد العربي للعام القادم 2021.

كما قرر إقامة مسابقة المنتخبات العربية لكرة القدم تحت 17 سنة خلال عام 2021 القادم، على أن تحدد اللجنة المنظمة المواعيد المناسبة لها، وتفويض اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد مع الأمانة العامة بدراسة آلية تنفيذ وإقامة مسابقة كأس العرب للأندية في نسختها القادمة 2021.

وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، شكره لكافة أعضاء مجلس الاتحاد ولرؤساء وأعضاء اللجان والأمانة العامة بالاتحاد على العمل الذي قدم خلال عام 2020.

كما قدم نيابةً عن مجلس الاتحاد التهنئة للأندية العربية الفائزة ببطولات قارية لعام 2020، وهما نادي الأهلي المصري الفائز ببطولة دوري أبطال إفريقيا ونادي نهضة بركان المغربي الفائز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الأندية العربية في مختلف بطولات عام 2021 القادم.