محافظ رفحاء يقلد مدير الشرطة رتبة "عقيد"‎

قلَّد محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني، بمكتبه اليوم، مدير شرطة المحافظة المقدم مشهور بن عيضة الجعيد، رتبته الجديدة؛ بعد صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة "عقيد”.

وبارك "العماني" للعقيد "الجعيد" بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق وبذل المزيد في سبيل في خدمة الدين، والمليك والوطن.

من جهته عبر العقيد "الجعيد" عن خالص شكره وامتنانه لولاة الأمر، حفظهم الله، على هذه الثقة الكريمة، مؤكداً أنها سوف تكون حافزاً له لبذل كل ما يتوافق مع رؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة.