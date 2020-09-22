"العثيم": الاحتفاء بيوم الوطن يعزز الوفاء والانتماء ويذكرنا بمسيرة العطاء

رفع التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة عبدالله بن صالح العثيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وبهذه المناسبة قال "العثيم": إن الاحتفال باليوم الوطني تجسيد للمحبة والوفاء وتعزيز لفضيلة الانتماء الصادق للوطن، وشكراً وعرفاناً لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها القائد المؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة (رحمهم الله) حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "وفقه الله".

وبين "العثيم" أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة نسترجع معها معاني البطولات؛ لأنه اليوم الذي أعلن فيه للعالم عن قيام الدولة السعودية الموحدة التي تستشرف آفاق المستقبل بكل اطمئنان، وتمضي بإذن الله بكل الثقة نحو آفاق المجد والعزة والأمان.

وأضاف "العثيم" أن ذكرى اليوم الوطني تهلّ علينا هذا العام، ومسيرة الخير تشهد فصولاً جديدة من العطاء وبشائر من الإنجاز والنماء، فعلى المستوى الداخلي تتواصل مسيرة التنمية المستدامة والمحافظة على المنجزات الضخمة والتحولات كبرى التي حققتها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية، وعلى المستوى الخارجي تواصل المملكة دورها المؤثر في المجتمع الدولي لتعزيز علاقاتها الخارجية على أسس من الشراكة الناجحة وكقوة محبة للخير وداعمة لتحقيق الأمن والسلام والتسامح.

واختتم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمدهم بعونه وتوفيقه.