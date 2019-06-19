"السحيمي" للمرتبة "14" بالرقابة والتحقيق

وافق المقام السامي على ترقية محمد بن عبد الله السحيمي إلى المرتبة الرابعة عشرة، بوظيفة مستشار بهيئة الرقابة والتحقيق.



ورفع "السحيمي" شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، على هذه الترقية، سائلاً الله التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.



يُذكر أن السحيمي من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتقلّد عديدًا من المناصب القيادية، وكان مثالًا يُحتذى في الجد والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين.



وتلقى "السحيمي" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة، الذين بدورهم سألوا المولى القدير أن يبارك له في هذه الترقية، وأن يوفقه ويسدّد خطاه.