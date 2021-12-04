وفاة الشيخ "سالم عرنوس" ودفنه بمقبرة النسيم

توفي الشيخ سالم مصطفى عرنوس، بعد معاناة مع المرض.
وصُلِّيَ على الفقيد -رحمه الله- ودُفن بمقبرة النسيم، اليوم السبت، في مدينة الرياض.
وسيكون العزاء للرجال في منزل الفقيد، الكائن في حي الياسمين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
يُذكر أن الشيخ "سالم" هو والد: مدير فرع الشركة العربية لخدمات المسافرين بالتخصصي بشير العرنوس، وبشار، وربيع، وحاتم، وطارق سالم عرنوس.
نسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويغفر له ويُسكنه فسيح جناته، ويتقبله قبولًا حسنًا {مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُن أولٰئك رفيقًا}، وأن يجعل الفردوس الأعلى داره ومستقره.
توفي الشيخ سالم مصطفى عرنوس، بعد معاناة مع المرض.
وصُلِّيَ على الفقيد -رحمه الله- ودُفن بمقبرة النسيم، اليوم السبت، في مدينة الرياض.
وسيكون العزاء للرجال في منزل الفقيد، الكائن في حي الياسمين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
يُذكر أن الشيخ "سالم" هو والد: مدير فرع الشركة العربية لخدمات المسافرين بالتخصصي بشير العرنوس، وبشار، وربيع، وحاتم، وطارق سالم عرنوس.
نسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويغفر له ويُسكنه فسيح جناته، ويتقبله قبولًا حسنًا {مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُن أولٰئك رفيقًا}، وأن يجعل الفردوس الأعلى داره ومستقره.