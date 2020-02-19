"المقبل" يرأس اجتماع مؤسسة التعليم والتدريب للأنفاق والمنشآت تحت الأرض

لاعتماد خطة العمل والبرامج التدريبية للعام المقبل بـ10 دول

رأس المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، رئيس المجلس التأسيسي لمؤسسة التعليم والتدريب للأنفاق والمنشآت تحت الأرض، يوم الاثنين 17 فبراير، اجتماع المؤسسة بمقرها في جنيف.

وتم خلال الاجتماع، مناقشةُ واعتماد خطة العمل والبرامج التدريبية للعام القادم 2020/ 2021 وعددها 10 برامج تدريبية في كل من ألبانيا، وبيرو، وغانا، وجواتيمالا، والهند، ولبنان، ونيبال، وبوتان، والصين، والبرازيل، كما اعتمد المجلس منحة دراسية لأحد المختصين من الجزائر في جامعة تورين بإيطاليا.

تم خلال الاجتماع التوقيعُ على مذكرة تفاهم مع رئيسة الاتحاد الدولي للأنفاق جيني يان، لتعزيز برامج التدريب، وتشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد على الاستفادة من البرامج التدريبية في مجال الأنفاق والمنشآت تحت الأرض التي يعدها ويقدّمها خبراء المؤسسة التعليمية.

وتجاوز عدد المستفيدين من برامج المؤسسة منذ إنشائها بنهاية عام 2009 حتى عام 2019، أكثر من 8450 مهندسًا من أكثر من 28 دولة.

وبنهاية الاجتماع حدد المجلس مواعيد اجتماعاته للعام 2020.