المسند متوقعًا أجواء بداية الأسبوع: سحب وزخات مطرية

قال: بسبب تشكّل منخفض جوي L الرياح متقلبة مثيرة للغبار

تَوَقّع مؤسس ورئيس لجنة "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكل السحب اليوم على أجزاء من مناطق عسير والباحة، وجنوبي مكة والحدود الشمالية، وشمالي الرياض وربما تهطل منها زخات مطرية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بسبب تشكل منخفض جوي L عابر لشمالي #السعودية، الرياح متقلبة ونشطة وقد تثير بعض الغبار في الوسط والغرب والشمال السعودي.