بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

انتقد طريقة تعامل الرابطة ورئيسها التنفيذي مع الصفقة

أصدر نادي نيوكاسل بيانًا رسميًا يرفض فيه ما توصل إليه الدوري الإنجليزي ورئيسه التنفيذي فيما يخص عملية الاستحواذ على النادي الإنجليزي من قِبل التحالف المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبي سي بي كابيتال بارتنرز وروبن براذرز.

وانتقد النادي طريقة تعامل رابطة الدوري الإنجليزي ورئيسها التنفيذي ريتشارد ماسترز مع الاستحواذ الذي كان يقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني، وأصر النادي على أنه لا يعتقد أن أيًا منهما قد تصرف "بشكل مناسب".

وجاء في بيان النادي: "يمكن لنيوكاسل يونايتد أن يؤكد أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد رفض عرض استحواذ قدمه بي سي بي كابيتال بارتنرز وروبن براذرز وصندوق الاستثمار العام السعودي (PIF) بناءً على اختبار المالكين والمديرين".

مضيفًا: "تم التوصل إلى هذا الاستنتاج على الرغم من قيام النادي بتزويد الدوري الإنجليزي بأدلة دامغة وفتاوى قانونية تفيد بأن صندوق الاستثمارات العامة مستقل، ومستقل عن حكومة المملكة العربية السعودية".

وأكد النادي الإنجليزي – بحسب ما جاء في البيان - عزمه على النظر في جميع الخيارات المتاحة لهم للرد بشكل مناسب على طريقة إدارة الرابطة ورئيسها التنفيذي للصفقة: "إن النادي ومالكوه لا يقبل تصرف الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز والدوري الإنجليزي بشكل غير مناسب فيما يتعلق بهذا الأمر، وسينظرون في جميع الخيارات ذات الصلة المتاحة لهم".

وتابع: "ويتفهم مايك آشلي المالك الحالي لنيوكاسل مدى إحباط الجماهير ويود أن يطمئنهم بأنه ملتزم تمامًا بضمان اكتمال عملية الاستحواذ هذه لأنه شعر بأن ذلك في مصلحة النادي، ويواصل مايك دعمه الكامل لستيف بروس واللاعبين وجميع الموظفين، ويتمنى لهم التوفيق في الموسم المقبل".

وكان التحالف الذي يشارك فيه صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن انسحابه في بيان رسمي، يوليو الماضي، من عملية الاستحواذ بعد مماطلة غير مبررة من قِبل رابطة الدوري الإنجليزي، وجاء في البيان وقتها: "مع تقدير عميق لمجتمع نيوكاسل وأهمية ناديه لكرة القدم، اتخذنا قرار سحب اهتمامنا بالحصول على نيوكاسل يونايتد لكرة القدم".

وأضافت المجموعة، "لسوء الحظ، فإن العملية المطولة في ظل الظروف الحالية إلى جانب عدم اليقين العالمي جعلت الاستثمار المحتمل لم يعد مجديًا تجاريًا".

وتابع التحالف في بيانه، "في نهاية المطاف، خلال العملية التي طال أمدها بشكل غير موقع، انتهت الاتفاقية التجارية بين مجموعة الاستثمار ومالكي النادي، ولا يمكن استمرار طرح استثمارنا في شراء النادي".

وواجهت عملية الاستحواذ على النادي الإنجليزي مماطلة غير مسبوقة، ما دفع الآلاف من جماهير نيوكاسل إلى التوقيع على عريضة، تطالب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتفسير سبب تقاعسهم عن الرد على العرض السعودي للاستحواذ على النادي، وطريقة تعاملهم السلبية التي أدت إلى انهيار الصفقة، ومطالبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتدخل.