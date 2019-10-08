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عبر بوابة "أبشر– التوظيف" وعلى رتبتي "جندي أول" و"جندي"

إعلان نتائج قبول الكادر النسائي لمركز العمليات الأمنية "911"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" للكادر النسائي على رتبتي "جندي أول" و"جندي".

وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة بوابة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي: www.jobs.sa.