إعلان نتائج قبول الكادر النسائي لمركز العمليات الأمنية "911"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" للكادر النسائي على رتبتي "جندي أول" و"جندي".
وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة بوابة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي: www.jobs.sa.الإدارة العامة للقبول المركزي وزارة الداخلية
عبر بوابة "أبشر– التوظيف" وعلى رتبتي "جندي أول" و"جندي"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" للكادر النسائي على رتبتي "جندي أول" و"جندي".
وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة بوابة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي: www.jobs.sa.