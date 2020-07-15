"جونسون": الوقت غير مناسب الآن لإجراء تحقيق في تعامل الحكومة مع كورونا

أشار إلى أن تفشي الفيروس لا يزال مستمراً

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن تحقيقاً سيجرى في المستقبل بشأن تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الوقت غير مناسب الآن، مشيراً إلى أن معركة مكافحة التفشي ما زالت مستمرة.

وقال "جونسون": "سنسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل، وبالتأكيد سنجري تحقيقاً مستقلاً فيما حدث".