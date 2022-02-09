افتتاح قسم فحص فيزيولوجيا كهربائية القلب بمركز " فيصل بن خالد" بأبها

دشن بعلاج مريضين يشكوان من خفقان مزمن عن طريق القسطرة و الكي

‬ أعلنت "صحة عسير" افتتاح قسم فحص فيزيولوجيا كهربائية القلب، وذلك بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها .

وأكدت "صحة عسير " أن هذا القسم سيجري بمشيئة الله سلسلة من الاختبارات التي تفحص النشاط الكهربائي للقلب عن طريق القسطرة القلبية؛ بحيث يمكن للأطباء إنشاء خريطة تفصيلية لطريقة تحرك هذه الإشارات بين كل نبضة قلب ويساعد على تحديد سبب مشكلات عدم انتظام ضربات القلب التي تسبب أمراض القلب والموت المفاجئ ويتم علاجها عن طريق الاستئصال بالحرارة أو البرودة بدقة عالية .

وأوضحت "صحة عسير " أنه تم معالجة حالتين لمريضين يشكوان من خفقان مزمن عن طريق القسطرة و الكي، وتكللت بالنجاح وغادروا المركز في نفس اليوم وهم بصحة جيدة بفضل الله ، وأشرف على الحالتين استشاري أمراض كهربائية القلب الدكتور عبدالإله الشهري.