عقب اختتامها في اليابان .. السعودية تتسلّم رئاسة مجموعة العشرين

ولي العهد رحّب بقادة دول المجموعة في الرياض العام المقبل

تسلّمت السعودية، اليوم السبت، رئاسة مجموعة الـ 20 من اليابان، في ختام قمة المجموعة هناك التي استمرت يومين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد ألقى كلمة في جلسة الختام، دعا فيها القادة إلى حضور قمة العشرين القادمة في الرياض.

وتطرّق ولي العهد، خلال كلمة ألقاها في ختام أعمال القمة، إلى ضرورة العمل لمواجهة التحديات السيبرانية حتى لا تتحوّل إلى عوائق اقتصادية كبيرة.

كما أشار إلى دور ومسؤولية مجموعة العشرين في إيجاد بيئة يزدهر فيها العالم، مؤكداً أن بلاده ستعمل في إطار هذه المجموعة لإيجاد توافقٍ لحل الأزمات في العالم.

كذلك أكّد الأمير محمد بن سلمان، في كلمته، ضرورة إشراك المرأة والشباب، مشيراً إلى أنهما محوران أساسيان لتحقيق التنمية في العالم.