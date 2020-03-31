مطاردة ساخنة وسط أزمة كورونا.. ضبط رجل كان يعلّم كلبه قيادة السيارة بأمريكا

السيارة كانت تسير بسرعة 160 كم وخلف المقود "بيتبول" وصاحبه تحت تأثير المخدر

بعد عملية مطاردة مثيرة وبسرعة كبيرة في شوارع سياتل الأمريكية، أوقفت الشرطة سيارة ليتبين لها أن الجالس وراء المقود هو كلب من فصيلة بيتبول حاول صاحبه تعليمه القيادة تحت تأثير المخدرات.

وكانت الشرطة قد تلقت بعد ظهر الأحد، اتصالات عدة تبلغها باصطدام سائق بسيارتين قرب سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة وفراره، وفق ما أوضحته الشرطية المحلية هيذر اكستمان.

وتلقت فرق الطوارئ أيضاً اتصالات عدة حول سيارة تسير بطريقة متعرجة بسرعة 160 كيلومتراً في الساعة، وطاردت الشرطة السيارة لتكتشف أن كلباً من فصيلة بيتبول في مقعد السائق. وكان رجل يجلس إلى جانبه يتحكم بالمقود وبالدواسات بحسب "أ. ف. ب".

واضطرت الشرطة إلى وضع حواجز معدنية مسننة لوقف السيارة وعمدت إلى توقيف ألبرتو تيتو أليخندرو؛ البالغ 51 عاماً، وأقر الرجل الذي وُضع في الحبس على ذمة التحقيق للاشتباه في قيادته السيارة تحت تأثير المخدرات بأنه كان يعلّم "الكلب القيادة"، وفق ما أوضحته اكستمان.

وأكدت اكستمان أنها لم تشهد يوماً تبريراً كهذا منذ أن انضمت إلى صفوف الشرطة قبل عشر سنوات، وقالت إن الكلب -أنثى- لم تكن عدائية تجاه عناصر الشرطة، ووضعت في مركز إيواء للكلاب.

ويأتي الحادث في خضم أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد والشارع الأمريكي، حيث سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 486 حالة وفاة، الإثنين، وفقاً لإحصاء CNN Health، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إن أكثر من مليون اختبار لفيروس كورونا تم إجراؤه، منذ ظهور الوباء في البلاد.

وتعد هذه الحصيلة هي أكثر الوفيات المُبلغ عنها في الولايات المتحدة منذ تفشي الوباء في البلاد وفي يوم الأحد، كان هناك 456 حالة.

حتى الآن، يوجد 2915 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الإثنين، أظهر إحصاء لـ CNN Health أن هناك ما لا يقل عن 151680 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، وهو ما يجعلها الأولى من حيث عدد الإصابات.